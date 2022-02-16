Москва, 16 февраля, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Россия не будет нападать на Украину в эту среду — войны в Европе редко начинаются в этот день недели, заявил российский посол в ЕС Владимир Чижов германской газетеDie Welt. Так он прокомментировал публикации в западных СМИ о вероятном «нападении» РФ на Украину в ночь на 16 февраля.

Mil.ru Владимир Чижов

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Дипломат подчеркнул, что может заверить: нападения в эту среду не будет. Никакой эскалации не произойдёт ни на следующей неделе, ни ещё через неделю, ни в ближайший месяц.

«Войны в Европе редко начинаются в среду», — добавил Чижов.

Постоянный представитель России при ЕС призвал Запад наконец-то учесть интересы безопасности России. Говоря о прогнозах по эскалации ситуации на Украине, он заявил, что после выдвижения весьма серьёзных обвинений нужно предъявлять и доказательства, иначе они будут клеветой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в российском МИД заявили, что 15 февраля 2022 года запомнится как день провала западной пропаганды войны. В этот день ряд западных СМИ назначили «вторжение» России на Украину.

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