Ереван, , 11:50 — REGNUM В Армении за последние сутки медики провели 6630 исследований на коронавирус, из которых 1774 показали положительный результат. Об этом 16 февраля сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в стране выявили 410 155 носителей коронавируса. Из них 381 700 справились с инфекцией, в том числе 2574 — за последние сутки.

Под наблюдением врачей находятся 18 645 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Смерть в республике зарегистрировали у 9810 пациентов с COVID-19, в течение последних суток зафиксировали 34 таких случая.

Днём ранее в Армении в ходе проведения 5359 тестов на коронавирус 1307 были с положительным результатом. 3514 человека медики за сутки признали выздоровевшими, среди пациентов с COVID-19 зафиксировали 16 случаев смерти.