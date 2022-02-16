Москва, 16 февраля, 2022, 11:49 — ИА Регнум. За последние сутки в Москве госпитализировали с коронавирусной инфекцией 1036 человек. Об этом 16 февраля сообщили в оперативном штабе столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании сигнала на снижение — трансляция»

В штабе отметили, что показатель госпитализаций является главным при оценке эпидемиологической ситуации с учётом распространения штамма «Омикрон». В настоящее время на ИВЛ находятся 625 человек.

За сутки выздоровели после лечения от ковида 37 779 пациентов, выявлено 11 262 новых случая. Среди регионов России по этому показателю столица находится на втором месте, пропустив вперёд Санкт-Петербург.