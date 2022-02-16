Минск, 16 февраля 2022, 11:46 — REGNUM Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск готов вести диалог с Киевом по чувствительным темам, в том числе связанным с вопросами безопасности.
Он уточнил, что имеет в виду «напряженную ситуацию, связанную с вопросами безопасности, ситуацию которую некоторые пытаются представить, как попытку агрессии с территории Белоруссии».
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Как сообщало ИА REGNUM, проходящие на территории Белоруссии военные учения посетил 16 февраля украинский атташе по вопросам обороны.
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