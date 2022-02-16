Макей заявил о готовности Минска к диалогу с Киевом
Минск, 16 февраля, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск готов вести диалог с Киевом по чувствительным темам, в том числе связанным с вопросами безопасности.
Иван Шилов ИА REGNUM
Владимир Макей
«Мы всегда заявляли о том, что открыты для диалога, готовы вести разговор по всем вопросам, особенно по чувствительным, которые сейчас привлекают внимание всего мира», — сказал он на пресс-конференции.
Он уточнил, что имеет в виду «напряженную ситуацию, связанную с вопросами безопасности, ситуацию которую некоторые пытаются представить, как попытку агрессии с территории Белоруссии».
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Как сообщало ИА REGNUM, проходящие на территории Белоруссии военные учения посетил 16 февраля украинский атташе по вопросам обороны.
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