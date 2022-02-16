Стокгольм, , 11:46 — REGNUM В настоящее время в Швеции становятся все более распространенными случаями повторного заболевания COVID-19. Так, уже каждый десятый житель страны вынужден сталкиваться с COVID-19 не в первый раз. Об этом 16 февраля сообщил телеканал SVT.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Речь определенно идет об увеличении числа повторных заражений по сравнению с тем, что мы видели раньше», — заявил в эфире SVT профессор вирусологии Али Миразими.

Штамм «Омикрон» и слишком большой промежуток времени между второй дозой и ревакцинацией — одни из причин, по которым все больше и больше людей сейчас снова заболевают COVID-19, отмечает Миразими.

«Омикрон сильно отличается от тех вариантов, которые мы видели раньше. А защита, которую мы нарастили среди общества благодаря вакцинации, не всем помогает от коронавируса, когда речь идет именно об «Омикроне», — объяснил профессор.