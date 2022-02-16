Москва, 16 февраля, 2022, 11:41 — ИА Регнум. За последние сутки в России госпитализировали с коронавирусной инфекцией 19 573 человека. Об этом 16 февраля сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В штабе отметили, что показатель госпитализаций снизился по сравнению с предшествующими сутками на 10,3%. При этом снижение зафиксировано в 54 регионах, увеличение — в 30 регионах. В одном субъекте ситуация осталась без изменений.

«Выздоровело за сутки 172 468 человек, или на 25,1% больше по сравнению с 15 февраля 2022 года», — рассказали в штабе.

За сутки выявили 179 284 новых заражения вирусом, умерли 748 человек.