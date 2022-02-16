Луганск, 16 февраля, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Украинских военных, направленных в Донбасс, научили обращаться с противотанковыми ракетными комплексами и гранатомётами иностранного производства. Об этом офицер пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Антон Микужис сообщил 16 февраля журналистам.

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Он уточнил, что группа военнослужащих 24-й бригады, направленная в зону операции объединенных сил (ООС), прошла обучение по применению шведских ПТРК NLAW и американских РПГ М141.

Военных направили в Донбасс из 184-го учебного центра национальной академии сухопутных войск, расположенном в селе Старичи Львовской области Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ДНР заявили о том, что в распоряжении украинских силовиков в Донбассе имеются миномёты и артиллерийские боеприпасы натовского образца.

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