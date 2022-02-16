Луганск, 16 февраля, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Работа станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) силовиков Украины около города Михайловка, находящегося под контролем Киева, и спорного города Золотое, которые расположены около линии соприкосновения в Донбассе, была зафиксирована Народной милицией (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 16 февраля сообщает пресс-служба НМ ЛНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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«В районах населенных пунктов Михайловка и Золотое мобильные группы 20-го батальона РЭБ (Вооруженных сил Украины (ВСУ) — ред.) с помощью станций «Буковель-АД» осуществляли подавление сигналов каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ», — говорится в сообщении.

Помимо того, отмечается, что с помощью этого украинская сторона пыталась не допустить того, чтобы наблюдателя миссии ОБСЕ не была обнаружена военная техника ВСУ в указанных районах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские силовики за последние сутки два раза нарушили режим перемирия на территории ЛНР.