Санкт-Петербург, 16 февраля, 2022, 11:37 — ИА Регнум. За время пандемии коронавирусной инфекции Санкт-Петербург не понёс существенных людских потерь. Об этом 16 февраля заявила в Законодательном собрании главный санитарный врач по Санкт-Петербургу, глава управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова. Между тем, Северная столица потеряла более 30 тыс. человек за время пандемии, причем это только те, для кого ковид стал основной причиной смерти.

Дарья Драй ИА REGNUM Госпитализация пациента

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«Всё, что служба делает в этом городе, это делается для людей. Это делается во имя и во благо санитарно-эпидемиологического благополучия, — заявила Башкетова. — Мы прошли два с половиной года без существенных экономических, людских, самое главное, потерь».

Законодательное собрание выразило благодарность главному санитарному врачу по Санкт-Петербургу на очередном своём пленарном заседании.

По данным федерального оперштаба, за последние сутки в Петербурге от COVID-19 скончались 75 человек. Общее количество умерших за два года пандемии в Петербурге на 16 февраля составляет 30 941 человек. По уровню смертности от ковида в расчете на 100 000 населения Петербург уверенно занимает позорное первое место — более 578 смертей. Для сравнения: в Москве этот показатель — 322 смерти на 100 тыс. человек.