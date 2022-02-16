Москва, 16 февраля, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Якобы возможное «вторжение» России на Украину, о возможном начале которого 15 и 16 февраля сообщалось ранее и которое так и не произошло, заняло свое место в истории информационных войн вместе с «пробиркой Пауэлла», которая стала для США предлогом для вторжения в Ирак весной 2003 года. Об этом 16 февраля заявил российский сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале.

ru.m.wikipedia.org Алексей Пушков

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Как отметил Пушков, созданием слухов о якобы возможной «агрессии» России в отношении Украины занимались, как крупные зарубежные медиа, так и ведущие политики стран Запада, и эта антироссийская информационная кампания стало наиболее крупной после западной информационной атаки на Ирак, которая состоялась перед вторжением США на территорию Ирака.

«Этот глобальный казус от 16 февраля 2022 года останется, безусловно, в истории мировой политики. Как пробирка Пауэлла, например», — написал он в своем сообщении.

Также Пушков указал на то, что в этой ситуации в, мягко говоря, странном свете выставили себя многие на Западе.

«Разведка США с ее в очередной раз ложными данными, президент США (Джо Байден), который эти данные озвучил, его помощник и аппарат, которые настаивали на неминуемости вторжения, (премьер-министр Великобритании) Борис Джонсон, который, по пафосному выражению «Daily mail», «лихорадочно спасал мир», хотя этого никто не заметил, британская и немецкая пресса, размещавшая карты с выдуманными направлениями главных ударов со стороны России, измышлявшие все новые версии «агрессии» CNN и другие желтые СМИ», — уточнил российский сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что власти Китая рассчитывают на то, что Вашингтон перестанет распространять дезинформацию о ситуации вокруг Украины, так как нагнетание угрозы войны со стороны США нанесло серьезный удар по украинской экономике и социальной стабильности.