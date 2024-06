Москва, 16 февраля, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова попросила западные СМИ опубликовать все предполагаемые даты «российского вторжения» на Украину. Об этом она заявила в своём телеграм-канале.

Sollok29 СМИ

Следите за развитием событий в трансляции: «Запад объявил дату «вторжения» России на Украину — все новости»

Российский дипломат подчеркнула, что это поможет ей определится с отпуском.

«Просьба к средствам массовой дезинформации США и Британии — Bloomberg, The New York Times, The Sun и т. д. — огласите график наших «вторжений» на предстоящий год. Хотелось бы спланировать отпуск», — написала Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что к информации о «планах» России по «вторжению» на Украину российский лидер Владимир Путин относится с долей юмора. По его словам, глава государства иногда даже шутит и просит узнать, не «публикуется ли нигде точное время в часах, когда начнётся война». Песков назвал всё происходящее в западных СМИ на соответствующую тему «маниакальным информационным безумием».

Читайте также: Британские СМИ «узнали» дату «вторжения» на Украину

Напомним, британская газета The Sun заявила, что Россия «собирается напасть» на Украину 16 февраля в 4:00 мск. По данным издания, «нападение» начнётся с ракетного удара. Предыдущий «прогноз», сделанный Bloomberg, говорил о том, что «нападение» состоится 15 февраля.