Москва, , 11:22 — REGNUM Эшелон с военной техникой подразделений Южного военного округа (ЮВО) Вооруженных сил РФ пересёк Крымский мост на пути следования в пункты постоянной дислокации после завершения плановых учений. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Эшелон с военной техникой ЮВО пересек Крымский мост Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации

«Личный состав подразделения осуществил погрузку бронетехники на гусеничном ходу — танков, боевых машин пехоты и самоходных артиллерийских установок на железнодорожные платформы на станциях погрузки», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в рамках учений «Союзная решимость — 2022» истребители Су-35 Восточного военного округа (ВВО) Вооруженных Сил России перехватили условного нарушителя воздушной границы Союзного государства.

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