Москва, 16 февраля, 2022, 11:21 — ИА Регнум. За истекшие 24 часа на территории России госпитализировали 19 573 пациента с COVID-19, также было выявлено 179 284 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 16 февраля сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 14 659 880.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончался 748 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 342 383.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 11 643 393 человека вылечились от нового заболевания, 172 648 из которых — за прошедшие сутки.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в России было госпитализировано 21 833 новых пациента с COVID-19.