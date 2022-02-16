Симферополь, 16 февраля, 2022, 11:20 — ИА Регнум. В Республике Крым госпитализированы 146 пациентов с коронавирусом, данные за последние сутки 16 февраля опубликовал региональный оперативный штаб. Накануне, 15 февраля, сообщалось о 113 госпитализированных пациентах.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В общей сложности за сутки в регионе подтверждено 1080 случаев заражения коронавирусом — это на 23 случая меньше, чем регистрировалось накануне. Выписаны за сутки 965 пациентов. Зарегистрирована смерть ещё пяти человек.

С начала пандемии в Крыму подтверждено 147 956 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 131 602 пациента. За весь период в больницах с ковидом оказались 53 960 жителей региона. Скончались 4 819 ковид-пациентов.