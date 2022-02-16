, 11:41 — REGNUM Европейский союз (ЕС) вновь выступил против отказа от патентных прав на вакцины от COVID-19. Решение было принято за три дня до проведения совместного саммита с Африканским союзом (АС), который поставил вопрос о получении патентов на прививки в качестве одной из главных задач. Об этом пишет новостное агентство Deutsche Welle Idhaa ya Kiswahili.

«Мы не хотим пересматривать нашу систему интеллектуальной собственности, которая позволяет создавать инновации и которая позволила, в частности, за очень короткий временной промежуток разработать вакцину от COVID-19 для людей во всем мире, — заявил министр внешней торговли Франции Франк Ристер. — Мы считаем важным, чтобы вакцины были доступны для всех, и те страны, которые хотят их получить, могут самостоятельно производить вакцины на своей территории. С нашей точки зрения, интеллектуальная собственность никогда не должна препятствовать этому».

Развивающиеся страны, в том числе Индия и ЮАР, призывают временно отказаться от патентов на вакцины в условиях борьбы с пандемией. Это увеличит мировое производство и поможет устранить неравенство в доступе к прививкам.

«Отмена патентов не решит «в один миг» проблему скорейшего развития местных производственных мощностей. Также такой шаг может негативно сказаться на финансировании разработки инновационных технологий», — заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. В качестве альтернативы было предложено лицензирование вакцин на добровольной основе для передачи технологий странам третьего мира.

Из-за неспособности производить свои собственные вакцины Африка имеет наименьшие показатели иммунизации населения от коронавируса. На сегодняшний день полностью вакцинировано менее 12% жителей континента. При этом в ЕС обе дозы прививки получили 71% населения.