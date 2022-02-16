Пекин, 16 февраля, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Мужская сборная России по хоккею одержала победу над командой Дании в четвертьфинале Олимпийских игр в Пекине. Встреча завершилась со счётом 3:1.

Alexey Chernyadyev Сборная России по хоккею

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В составе российской команды шайбы забросили нападающий Вадим Шипачёв и защитники Никита Нестеров и Вячеслав Войнов. У датчан отличился форвард Франс Нильсен.

Таким образом, сборная России вышла в полуфинал Олимпийских игр. Ранее в эту стадию турнира пробилась команда Словакии, обыгравшая сборную США.