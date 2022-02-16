Москва, 16 февраля, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Так называемые правила сообщества IT-гигантов — это завуалированная форма цензуры, и действовать на территории РФ они не должны. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля, об этом заявил член Совфеда Алексей Пушков в ходе расширенного заседания комитета Госдумы по информполитике.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

Сенатор обратил внимание на те некие «правила сообщества», на которые ссылаются, например, Google и Facebook при блокировке некоторых постов или видео.

«Выяснить, что именно не соответствует правилам сообщества, невозможно. Это фактически форма блокировки. На территории РФ действует законодательство РФ, и правила сообщества Гугла, Фейсбука не действуют на территории РФ. И это должны осознать в этих компаниях», — заявил сенатор.

По его убеждению, никаких таких правил сообщества не существует.

«Они могут у себя внутри сколько угодно разрабатывать и пестовать, но объявлять приоритет своих внутренних распорядков перед законодательством России невозможно. Это только приведет к конфликтной ситуации. Тем более что никакого сообщества не существует. Ни одна из этих корпораций не проводила опросы среди своих пользователей, ни одна из этих корпораций не обращалась к широкому общественному мнению, это абсолютно произвольная оценка, произвольное решение, которое в лучшем случае принимается на совете директоров компании, а в худшем — двумя-тремя ее важнейшими игроками», — рассуждает Пушков.

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