Москва, , 18:21 — REGNUM Законопроект, направленный на повышение открытости функционирования государственных органов, внес в Госдуму депутат от «Единой России» Александр Хинштейн («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 9 февраля.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Инициатива расширяет способы обеспечения доступа к информации, а именно устанавливает обязанности для органов власти и организаций по созданию и использованию официальных страниц в социальных сетях для размещения актуальной информации о своей деятельности.

«В законодательстве может появиться норма, обязывающая органы власти создавать официальные паблики в соцсетях. Это делается для того, чтобы людям было удобно вступать в прямую коммуникацию с государством на всех уровнях — от федерального до муниципального». — отметил Хинштейн.

По мнению автора, «подход будет способствовать устранению сложностей с поиском и восприятием информации, размещаемой органами и организациями, так как пользователь будет взаимодействовать непосредственно с интерфейсом социальной сети, чья структура является давно изученной и привычной».

Законопроект не содержит перечня рекомендуемых соцсетей.

Сейчас органы власти — федеральной, региональной и муниципальной должны иметь свои сайты в интернете, установлен перечень обязательных данных, которые должны содержать их странички.

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