Луганск, 16 февраля, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Свыше 20 танков разместили около поселка Подлесное, который расположен около линии соприкосновения в Донбассе и находится под контролем Киева, силовики Украины. Об этом 16 февраля сообщили в пресс-службе Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ ведет огонь из танка Т-72

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Отмечается, что украинская стороны в нарушение третьего пункта дополнительных мер продолжает размещение вооружения и военной техники в населённых пунктах, которые находятся под контролем властей Украины.

«В зоне ответственности 79 бригады (Вооруженных сил Украины (ВСУ) — ред.) отмечено нахождение двадцати двух танков Т-72 вблизи населенного пункта Подлесное», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил, что на сегодняшний день возможность «агрессии» России в отношении Украины якобы сохраняется.