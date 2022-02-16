Сидней, Австралия, 16 февраля, 2022, 10:47 — ИА Регнум. После двух отмененных «Фестивалей света» в Сиднее подряд на фоне пандемии коронавируса до возвращения одного из самых красочных и праздничных мероприятий в крупнейшем мегаполисе Австралии осталось 100 дней. Об этом 16 февраля сообщил телеканал Nine News.

Сидней

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Начав обратный отсчет до мероприятия, министр туризма Нового Южного Уэльса Стюарт Эйрес высоко оценил экономические выгоды, на которые может рассчитывать город, когда со всей Австралии и даже из-за рубежа десятки тысяч людей приедут, чтобы насладится концертами, народными гуляниями и световым шоу.

«Программа 2022 года будет самой масштабной и яркой по сравнению с рядом первых фестивалей, что даст жителям Сиднея и гостям со всей страны и всего мира еще больше поводов погрузится в атмосферу нашего города в лучшем ее творческом плане», — заявил Айрес перед журналистами.