Канберра, 16 февраля, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Во время слушаний в Сенате Австралии 16 февраля министр по уходу за престарелыми Ричард Колбек заявил, что не считает большое число смертей от COVID-19 в домах престарелых показателем своей работы. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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На вопрос, считает ли он, что он по-прежнему лучший кандидат для своей должности, учитывая количество скончавшихся пожилых людей, Колбек заявил следующее: «Я не согласен с тем, что смертность в комьюнити или смертность в учреждениях по уходу за престарелыми людьми является каким бы то ни было показателем. Поэтому я отвергаю ваше утверждение в данном контексте».

По предварительным оценкам, в этом году от COVID-19 в домах престарелых умер 691 австралиец.

Министр Колбек заявил, что сенатор, задавший вопрос, просто «сделал хорошее политическое заявление».