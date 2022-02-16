Вашингтон, 16 февраля, 2022, 10:41 — ИА Регнум. На сегодняшний день возможность «агрессии» России в отношении Украины сохраняется. Об этом в ходе своего видеообращения к американским гражданам заявил президент США Джозеф Байден.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

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При этом американский лидер заявил о готовности Вашингтона дать «решительный ответ» в случае «атаки» со стороны РФ.

«Мы готовы решительно ответить в случае, если Россия нападёт на Украину, и это до сих пор остаётся очень вероятным», — подчеркнул Байден.

При этом он добавил, что Вашингтон остаётся привержен дипломатическому решению ситуации.

https://twitter.com/WhiteHouse/status/1493683542374682624

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден объявил 16 февраля днём начала «вторжения» РФ на Украину. Данную дату он назвал в ходе переговоров с лидерами стран Запада, ЕС и НАТО. Причём непосредственному «наступлению» якобы будут предшествовать «шквал ракетных ударов», а также и якобы «кибератаки». По данным издания Politico, европейцы отнеслись к предупреждению с долей скепсиса.

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Напомним, о предполагаемой дате «нападения» России на Украину также писала и западная пресса. Так, британская газета The Sun заявила, что Россия «собирается напасть» на Украину 16 февраля в 4:00 мск. По данным издания, «нападение» начнётся с ракетного удара. Предыдущий «прогноз», сделанный Bloomberg, говорил о том, что «нападение» состоится 15 февраля.

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