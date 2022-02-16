Канберра, 16 февраля, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Том Роджерс, ответственный за проведение федеральных выборов в Австралии в мае, заявил в парламенте страны, что специальная сенатская комиссия потребует, чтобы все сотрудники и временный персонал на избирательных участках должны привиться от COVID-19. В то же время он надеется, что штаты не будут вводить требование для избирателей, но решение остается за местными властями. Об этом 16 февраля сообщил телеканал Nine News.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

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Роджерс подчеркнул, что он «очень надеется», что ни один штат не будет требовать от избирателей, лично участвующих в голосовании, предъявить сертификат вакцинации.

«Это помешало бы процессу голосования, и опять же, это одна из причин, по которой мы тратим так много времени на работу с чиновниками из штатов и федерального правительства, отвечающих за медицину и безопасность, и у нас с ними пока хорошие отношения», — сказал Роджерс.

Он добавил, что если же избирателей обяжут привиться от COVID-19, то их оповестят об этом заранее.