Мельбурн, Австралия, 16 февраля, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Сообщение о том, что правительство Виктории (юго-восток Австралии) рассматривает возможность обязательной ревакцинации от COVID-19 для родителей, желающих посещать школьные мероприятия, вызвало волну негодования в штате. Однако 16 февраля оказалось, что это было не более чем ошибкой на веб-сайте правительства, передает телеканал Nine News.

Bentleigh electorate Премьер-министр штата Виктория Австралии, Дэниэл Эндрюс

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Премьер-министр штата Дэниел Эндрюс пояснил во время пресс-конференции, что на веб-сайте правительства Виктории появилась неверная информация. Он извинился перед родителями за беспокойство и сказал, что министр образования Виктории Джеймс Мерлино внесет ясность в этот вопрос.

Однако общественное мнение раскололось. Многие жители штата выразили уверенность в том, что для людей, сделавших две прививки от COVID-19, не составит труда пройти процедуру ревакцинации, тем более ради безопасности детей.

В настоящее время 2,8 миллионов жителей Виктории (51,86%) сделали третью прививку.