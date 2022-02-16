Тбилиси, 16 февраля, 2022, 10:28 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 50 058 исследований на SARS-CoV-2 выявили 15 315 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 16 февраля обнародовали на сайте Stopcov.ge.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего на текущую дату в стране выявили 1 496 156 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 1 300 062 победили инфекцию, в том числе 10 894 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 15 683 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 55 человек скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 5974 пациента, в оборудованных гостиницах — 1261.

Днём ранее в Грузии в ходе 56 531 исследования выявили 19 049 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 18 409 человек, скончался 51 пациент с COVID-19.