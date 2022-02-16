Во Франции от COVID-19 умерли более 300 человек
Париж, 16 февраля, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Эпидемия продолжает ослабевать во Франции, где, по данным общественного здравоохранения страны, за сутки от COVID-19 умерли 304 человека, сообщает Le Figaro.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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В настоящее время госпитализирован 31 091 пациент c COVID-19, 3235 пациентов находятся в реанимации.
Кроме того, во Франции выявлено 142 253 новых случая заражения коронавирусом.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон соберет глав государств-партнеров в Елисейском дворце, чтобы обсудить французское присутствие в регионе Сахель.