Париж, 16 февраля, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Эпидемия продолжает ослабевать во Франции, где, по данным общественного здравоохранения страны, за сутки от COVID-19 умерли 304 человека, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В настоящее время госпитализирован 31 091 пациент c COVID-19, 3235 пациентов находятся в реанимации.

Кроме того, во Франции выявлено 142 253 новых случая заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон соберет глав государств-партнеров в Елисейском дворце, чтобы обсудить французское присутствие в регионе Сахель.