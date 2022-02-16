Брисбен, Австралия, 16 февраля, 2022, 10:27 — ИА Регнум. С 16 февраля жителям Квинсленда (северо-восток Австралии) более не придется сидеть на самоизоляции в отелях. Теперь отправиться на карантин в соответствии с антикоронавирусными ограничениям они смогут в специально построенный центр временного размещения в Тувумбе. Об этом сообщил телеканал Nine News.

US Department of Defense Премьер-министр штата Квинсленд Австралии, Анастейша Палащук

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Утром 16 февраля премьер-министр штата Анастейша Палащук посетила новый объект, где некоторые австралийцы и приехавшие на континент гости уже более недели находятся на самоизоляции. Она сказала, что последний человек, который досиживает карантин в отеле, будет выписан в течение дня, что положит конец данной практике.

Палащук отметила, что очень гордится новым центром временного содержания в целях карантина, строительство которого началось только в октябре. Он рассчитан на 500 коек и в ближайшие месяцы планируется добавить еще 500 коек.

«Мы должны быть абсолютно уверены, что мы готовы к развитию ситуации в будущем», — сказала премьер-министр журналистам.