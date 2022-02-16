Киев, , 10:22 — REGNUM К военному вторжению Украины в Донбасс у Запада не будет вопросов, заявил представитель контролируемой Киевом части Донецкой области в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на юго-востоке страны Сергей Гармаш.

Передача техники для войны в Донбассе President.gov.ua

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По его словам, об этом рассказал один западный дипломат. Однако проблемы у Киева могут возникнуть в случае, если боевые действия продлятся больше недели.

«Как мне сказал один западный дипломат: «Победителей не судят. Даже если вы войдёте в Донецк военным путём, то никто вам слова не скажет», — сказал Гармаш в эфире видеоблога бывшего советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича в YouTube.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Украина устроила в Донбассе геноцид. Российский народ и российское руководство хочет, чтобы жизнь в Донбассе стала иной.

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