Москва, , 20:10 — REGNUM В отношении Донбасса со стороны украинских властей происходит геноцид, заявил 15 февраля президент РФ Владимир Путин. И народ России, и российское руководство хотят, чтобы жизнь в Донбассе изменилась.

ВСУ обстреливают населенные пункты Донбасса Mil.gov.ua

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«Позволю себе только добавить, что, по нашим оценкам, то, что происходит на Донбассе сегодня, — это и есть геноцид», — заявил Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с германским канцлером Олафом Шольцем.

Он добавил, что народ России с большим сочувствием относится к жителям ДНР и ЛНР, очень хотел бы, чтобы их жизнь переменилась в лучшую сторону. Поэтому российское руководство со своей стороны будет делать всё, чтобы это произошло.

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