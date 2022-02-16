Москва, , 09:59 — REGNUM Крымский мост пересек эшелон с военной техникой подразделений Южного военного округа (ЮВО) после окончания плановых учений на территории Крыма. Об этом 16 февраля сообщили в Минобороны РФ.

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«Эшелон с военной техникой подразделений Южного военного округа пересек Крымский мост на пути следования в ППД (пункты постоянной дислокации. —ред.) после завершения плановых учений», — говорится в сообщении.

Также указывается, что бронетехника — танки, БМП и самоходные артиллерийские установки — была погружена на специальные железнодорожные платформы и уточняется, что после прибытия в места постоянной дислокации будет проведена ее подготовка к очередному этапу боевой учебы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в рамках учений «Союзная решимость — 2022» истребители Су-35 Восточного военного округа (ВВО) Вооруженных Сил России перехватили условного нарушителя воздушной границы Союзного государства.