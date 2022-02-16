Астана, 16 февраля, 2022, 09:54 — ИА Регнум. В Казахстане за сутки выявили 1508 случаев заражения коронавирусом. Об этом 16 февраля сообщает пресс-служба минздрава республики.

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За время пандемии в республике выявили 1 293 901 носителя SARS-CoV-2, из которых признали выздоровевшими 1 236 236 человек, в том числе 5394 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 45 328 носителей коронавируса, в том числе в стационарах разместили 6191 человека.

Всего в стране зафиксировали 13 494 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 20 умерли в течение последних суток.

Днём ранее в минздраве Казахстана сообщили о 1173 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки. Выздоровевшими медики признали 5904 человека. Скончались 13 пациентов с диагнозом COVID-19.