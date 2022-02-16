Луганск, , 09:48 — REGNUM Украинские силовики за последние сутки два раза нарушили режим перемирия на территории Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 16 февраля сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

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«За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два нарушения режима прекращения огня», — говорится в сообщении.

Кроме этого, уточняется, что при обстрелах применялось стрелковое оружие и что был обстрелян населенный пункт Голубовское.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее учения, в ходе которых прошли стрельбы из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) NLAW, ранее поставленных Украине Британией, провели в зоне Операции объединенных сил в Донбассе (ООС, так в Киеве называют свою силовую операцию в указанном регионе — ред.) украинские силовики.