Стокгольм, , 09:38 — REGNUM Тот факт, что Государственная дума РФ хочет, чтобы Москва признала ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, усугубит конфликт на юго-востоке Украины. Об этом 15 февраля сообщает шведская радиостанция SR.

Флаги ДНР и ЛНР Правительство Донецкой Народной Республики

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«Если Владимир Путин (президент РФ Владимир Путин) подпишет закон, они нарушат так называемые Минские соглашения», — говорится в новостном материале.

15 февраля Путин заявил, что то, что происходит в Донбассе, где с 2014 года идут боевые действия, является геноцидом. В свою очередь Тумас Лундин из шведской газеты SvD подчеркивает это в своей статье, что такое видение проблемы открывает для России возможности ввести свои вооруженные силы для защиты новых республик.

Однако больше всего Киев опасается заключения какого бы то ни было соглашения на условиях Москвы, поэтому Лундин считает, что политическое руководство в Киеве согласится на переговоры с Россией, но обещать слишком многого не будет.

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