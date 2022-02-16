Стокгольм, 16 февраля, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Швеция вместе с Евросоюзом готова принять решительные меры, если якобы спровоцированная Россией «эскалация» на Украине продолжится. Об этом 15 февраля в газете Dagens Nyheter написала министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

Ministerie van Buitenlandse Zaken Анн Линде

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Помимо ситуации на границе между Россией и Украиной, в качестве проблемных зон она также выделила климатический вопрос и ухудшение демократической ситуации в Белоруссии.

По ее мнению, мы «рискуем столкнуться в мире с рецессией демократии и равенства», если этим проблемам не будут противодействовать. Поэтому правительство Швеции будет бороться за «равноправное, зеленое и демократическое развитие в мире».

Журналисты также отмечают, что Линде представит в риксдаге внешнеполитическую декларацию 16 февраля. Декларация является магистральным документов внешнеполитического курса Швеции и зачитывается перед парламентариями каждый год.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти России неоднократно отвергали обвинения Запада в провокациях и «агрессивных действиях» на российско-украинской границе, а также «планы о вторжении на Украину».