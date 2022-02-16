Стокгольм, , 09:33 — REGNUM Тот факт, что трое евродепутатов от «Шведских демократов» предпочли воздержаться при голосовании 15 февраля по предоставлению Украине пакета помощи в €1,2 млрд вызвал бурю эмоций у их политических оппонентов в Швеции. В частности, партию даже назвали «друзьями Владимира Путина». Об этом сообщил новостной портал Omni.

Шведские демократы. Логотип

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У себя на странице в соцсети Facebook министр Швеции по делам интеграции и миграции Андерс Игеман задался вопросом, являются ли «Шведские демократы», которые занимают правые позиции «друзьями Путина».

«Шведские демократы должны смириться со своей историей. Но их пророссийские действия сегодня, мягко говоря, проблематичны», — написал он.

Критически настроена и лидер «Центристов» Анни Лёф.

«Еще одно решение, в котором Шведские демократы действует пророссийски», — написала политик на странице в соцсети Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти России неоднократно отвергали обвинения Запада в провокациях и «агрессивных действиях» на российско-украинской границе, а также «планы о вторжении на Украину».