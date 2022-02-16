Воронеж, 16 февраля, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Дистанционное обучение продлили для учеников с пятого по одиннадцатый класс школ Воронежской области, об этом сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам заседания регионального оперативного штаба 15 февраля.

ИА REGNUM Дистанционное обучение

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Очные занятия в школах региона полностью возобновятся с 21 февраля. До 28 февраля останутся на дистанционном формате работы учреждения дополнительного образования.

Как сообщало ИА REGNUM, за неделю в Воронежской области зарегистрировано 31 402 заболевших COVID-19, циркуляция штамма «Омикрон» составляет до 90%. При этом снизился удельный вес детей в структуре заболеваемости — с 25,8% до 15,3%.