Воронеж, 16 февраля, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Циркуляция штамма «Омикрон» среди населения составляет до 90%. Такие данные, как сообщила пресс-служба облправительства, привёл на заседании регионального оперштаба 15 февраля руководитель управления Роспотребнадзора по Воронежской области Игорь Механтьев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего за последнюю неделю, уточнил Механтьев, зарегистрировано 31 402 заболевших COVID-19. Согласно данным молекулярно-генетического мониторинга, циркуляция штамма «Омикрон» составляет до 90%. В то же время меньше болеют дети — удельный вес несовершеннолетних в структуре заболеваемости снизился с 25,8% до 15,3%.

В коронавирусных стационарах, по данным на 15 февраля, находятся 3034 человека, в том числе 1655 человек находятся на кислородной поддержке. За предыдущие сутки в больницы доставили 361 пациента, 371 выписали.