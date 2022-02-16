Москва, 16 февраля, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Память советских воинов, которые погибли в годы Великой Отечественной войны, почтил президент Бразилии Жаир Болсонару, возложивший венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. Об этом 16 февраля сообщает РИА Новости.

Kremlin.ru Жаир Болсонару

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При этом нынешний визит бразильского президента в Москву является его первым визитом в Россию с момента переизбрания Болсонару на этот пост в 2018 году.

Также позднее у бразильского лидера состоятся переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которых стороны намерены провести обсуждение укрепления стратегического партнерства, развитие сотрудничества в экономике, культуре и науке между Россией и Бразилией, а также провести обмен мнениями по международной повестке дня.

Кроме того, Болсонару встретится с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным и будет принимать участие во встрече с бизнесменами двух стран, работающих в областях агробизнеса, атомной энергетики, удобрений и газа.

Как передавало ИА REGNUM, накануне в пресс-службе Кремля сообщили, что в Россию 16 февраля с официальным визитом для переговоров с Владимиром Путиным прибудет президент Бразилии Жаир Болсонару.