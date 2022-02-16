Берлин, 16 февраля, 2022, 08:50 — ИА Регнум. С призывом к России реализовать шаги по деэскалации ситуации вокруг Украины обратились главы МИД ФРГ, Франции, Великобритании и США. Об этом 16 февраля сообщается на странице немецкого министерства иностранных дел в соцсети Twitter.

Министерство иностранных дел Российской Федерации Анналена Бербок

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Уточняется, что министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок провела телефонные переговоры по вопросу дальнейшей координации с российской стороной со своими коллегами из Франции и Британии Жан-Ивом Ле Дрианом и Элизабет Трасс, а также с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

«Министры иностранных дел сошлись во мнении: важно, чтобы Россия сейчас действительно реализовала объявленные шаги по деэскалации», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что в Варшаве приняли решение «готовиться к разным сценариям на Украине».