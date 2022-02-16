Варшава, , 08:43 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда после заседания Совета кабинета министров по ситуации на Украине, которое прошло 15 февраля, провел пресс-конференцию. В ходе мероприятия он заявил, что в Варшаве приняли решение «готовиться к разным сценариям на Украине». Об этом сообщает Polskie Radio.

Анжей Дуда Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Польша спокойно и последовательно будет готовится к разным сценариям, которые могут возникнуть на Украине. Главное, что нам необходимо, это единство на международной арене, единство и солидарность в рамках Европейского союза, единство в рамках Североатлантического альянса», — резюмировал политик.

Дуда добавил, что польские граждане при любом развитии событий на Украине могут чувствовать себя в безопасности». «В каждом случае будет нужная реакция», — заверил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти России неоднократно отвергали обвинения Запада в провокациях и «агрессивных действиях» на российско-украинской границе, а также «планы о вторжении на Украину».