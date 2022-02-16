Кишинёв, 16 февраля, 2022, 08:40 — ИА Регнум. В Молдавии в течение суток 15 февраля в ходе 9288 исследования выявили 1720 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Александр Погожев ИА REGNUM Медик во время исследований ПЦР-тестов

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 487 283 носителя SARS-CoV-2. Из них признали выздоровевшими 444 553 человека, в том числе 3572 — за последние сутки.

В больницах республики находятся 2326 пациентов с COVID-19, в том числе 152 — в тяжёлом состоянии. С начала пандемии в 10 982 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки зафиксировали 20 таких случаев.

Днём ранее в Молдавии выявили 1047 заражений коронавирусом в результате проведения 5041 теста. Врачи выписали за сутки 3412 человек, умерли 19 пациентов с COVID-19.