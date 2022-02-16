Бангкок, 16 февраля 2022, 08:38 — REGNUM Лицам, привитым российской вакциной от коронавируса «Спутник Лайт» разрешили въезжать в страну без карантина власти Таиланда, но только по спецпрограмме «песочница». Об этом 16 февраля сообщила журналистам глава отдела новостей МИД королевства Марати Налита Андамо.
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Основное условие программы «песочница» — находиться в течение недели на специально предусмотренной территории. Среди популярных у туристов мест в эту программу с 1 февраля включены остров Пхукет, провинции Краби, Пхангнга, острова Чанг, Тао, Пханган, Самуи и провинция Чонбури (районы Бангламунг, Сирача, остров Сичанг и Паттайя).
Прибытие по программе «песочница» возможно в аэропорты Самуи, Краби, Утапао, Суваннапхум (Суварнабхуми), Донмыанг и Пхукет. Перед прибытием в Таиланд лицам, привитым «Спутником Лайт», нужно зарегистрироваться через систему Thailand Pass.
Ранее ИА REGNUM сообщало об отмене властями Таиланда карантина для туристов, привитых «Спутником V».
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