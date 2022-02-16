Пекин, 16 февраля, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Тренерский штаб мужской сборной России по хоккею назвал состав на матч ¼ финала Олимпийских игр против команды Дании. Об этом 16 февраля сообщает ИА REGNUM.

Alexey Chernyadyev Сборная России по хоккею

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Защищать ворота будет Иван Федотов. Запасным вратарём станет Тимур Билялов.

Первую пятёрку составят защитники Александр Никишин, Никита Нестеров, нападающие Вадим Шипачёв, Станислав Галиев, Андрей Чибисов.

Во второй пятёрке будут играть защитники Александр Елесин, Егор Яковлев, форварды Никита Гусев, Арсений Грицюк, Владимир Ткачёв.

Третью пятёрку составят защитники Вячеслав Войнов и Сергей Телегин, нападающие Антон Слепышев, Дмитрий Воронков, Павел Карнаухов.

В четвертой пятёрке сыграют защитник Дамир Шарипзянов и форварды Михаил Григоренко, Сергей Андронов, Кирилл Семёнов и Сергей Плотников.

Напомним, на групповом этапе сборная России обыграла Швейцарию (1:0), Данию (2:0) и потерпела поражение в овертайме от Чехии (5:6).