Москва, 16 февраля, 2022, 08:30 — ИА Регнум. НАТО в ближайшие годы не планирует принимать новых членов, заявил канцлер Германии Олаф Шольц 15 февраля на пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

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По его словам, Североатлантический альянс будет придерживаться подобной политики по крайне мере до конца правления действующих лидеров стран НАТО.

«Этом вопросом не придется заниматься, пока каждый из нас будет на своем посту», — сказал глава немецкого правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не будут оказывать давление на Киев, чтобы Украина стала членом НАТО.