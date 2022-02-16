Москва, 16 февраля, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Цена на нефть марки Brent на Московской бирже весь день 15 февраля падала, потеряв во второй половине дня почти 4% стоимости, а к вечеру за баррель на бирже давали чуть больше $92, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Добыча нефти

Генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо заявил в интервью, что некоторые страны, участвующие в альянсе ОПЕК+, испытывают трудности в выполнении квот по увеличению добычи нефти.

В связи с этим у ОПЕК, как рассказал Баркиндо, есть беспокойства по поводу удовлетворения выросшего спроса.

Таким образом, он недвусмысленно намекнул, что в ближайшее время дефицит нефти более вероятен, чем профицит, значит, и снижение цен на нефть может оказаться временным.

Снижение цены Brent в область $92 за баррель может быть спекулятивным и связано как с некоторой разрядкой геополитической напряжённости, так и с необходимостью для рынка отдохнуть и охладиться после некоторого перегрева.

Сегодня, 16 февраля, утром цены на нефть незначительно снижаются. Цена нефти Brent снизилась на 0,17%, до $93,12, за баррель, цена нефти марки WTI — на 0,07%, до $92 за баррель.

На сегодняшний день ожидается коридор по цене Brent в $91—93 за баррель.

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