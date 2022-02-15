Москва, , 16:00 — REGNUM Сегодня, 15 февраля, по состоянию на 15:10 по мск котировки апрельского фьючерса на нефть марки Brent снижаются на 2,97%, до $93,61 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Цистерна для перевозки нефтепродуктов Leha-11

«Вечером 14 февраля на фоне нового взлета страхов о начале скорой войны нефть обновила долгосрочные максимумы, взлетая выше $96,80 за баррель, но сегодня, на фоне возвращения мирных настроений котировки пошли вниз.

Дополнительное давление на цены нефти оказывает рост сланцевой добычи в США, а также то, что на фоне роста поставок сжиженного газа из-за океана спотовые цены на газовом рынке Европы опустились ниже $900 за тысячу кубометров.

Впрочем, уровень $93 а баррель уже оформился в качестве довольно сильной поддержки, так что от него весьма вероятна новая волна роста.

Поводом для нее, например, могут стать публикуемые сегодня данные о запасах в США от Американского института нефти.

Но главное, соблазн для спекулянтов сыграть к заветному рубежу $100 за баррель до того, как ФРС США начнет сокращать доступность денег.

Политический фон при этом тоже не успокаивается, так что есть все основания, что новые страшные прогнозы дадут повод для очередной атаки «быков», — полагает эксперт.

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