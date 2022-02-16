Пекин, 16 февраля, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Результат российской фигуристкой Камилы Валиевой на Олимпийских играх в Пекине будет считаться предварительным. Об этом 16 февраля заявил глава пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.

Ttckcv21 Камила Валиева

Следите за развитием событий в трансляции: «XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине — трансляция»

"В четверг напротив результата Валиевой будет стоять звёздочка. Этот результат будет считаться предварительным», — сказал Адамс.

Он добавил, что ещё идёт расследование, и дело не окончено.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля Валиева выиграла короткую программу на Играх в Пекине, получив 82,16 балла. Второй стала Анна Щербакова, Александра Трусова заняла четвёртое место. С произвольной программой фигуристки выступят 17 февраля.