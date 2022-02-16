Вашингтон, 16 февраля, 2022, 08:10 — ИА Регнум. Общее число выявленных на планете Земля подтвержденных случаев заражения коронавирусом на сегодняшний день превысило 415 миллионов. Это 16 февраля следует из данных американского университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире.

Коронавирус

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По данным университета, по состоянию на 08:00 мск в мире было выявлено 415 162 923 заразившихся SARS-CoV-2.

Также указывается, что на данный момент на планете суммарное количество летальных исходов от COVID-19 выросло до 5 836 601 и что в настоящее время 10 257 109 696 человек прошли вакцинацию от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что детей в возраст от 6 до 11 лет, которые еще не сталкивались с коронавирусом SARS-CoV-2, невозможно обнаружить в столице России.