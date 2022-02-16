Баку, , 08:09 — REGNUM В Азербайджане медики в течение 15 февраля выявили 4687 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 15 682 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Исследование ПЦР-тестов Александр Погожев © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: на пути к снятию ограничений – все новости»

За время пандемии в стране выявили 752 605 носителей SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 696 565 человек, в том числе 6506 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 46 935 носителей коронавируса.

Всего в стране зафиксировали 9105 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 28 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 2749 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате 8251 теста. Выздоровевшими медики признали 3971 человека. Смерть наступила у 27 пациентов с диагнозом COVID-19.